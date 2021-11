Бон Джови отменил все концерты Меган Маркл и принц Гарри продолжат писать книги » Лиам Нисон сыграет в триллере об убийце в отставке «В стране святых и грешников» Spread the love















Лиам Нисон («Заступник») исполнит одну из главных ролей в триллере «В стране святых и грешников» (In The Land Of Saints And Sinners). Как сообщает Deadline, вместе с ним сыграет Киаран Хайндс («Белфаст»). Режиссером станет Роберт Лоренц, с которым Нисон работал над «Заступником». Действие будет происходить в уединенной ирландской деревне. Нисон сыграет убийцу, который недавно вышел на пенсию. Он оказывается втянут в игру в кошки-мышки с тремя мстительными террористами. Одного из них сыграет Хайндс. Съемки начнутся в марте 2022 года в Ирландии. Когда выйдет фильм пока неизвестно.