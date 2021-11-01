Лиам Нисон сыграет в триллере об убийце в отставке «В стране святых и грешников»

Лиам Нисон («Заступник») исполнит одну из главных ролей в триллере «В стране святых и грешников» (In The Land Of Saints And Sinners).

Как сообщает Deadline, вместе с ним сыграет Киаран Хайндс («Белфаст»).

Режиссером станет Роберт Лоренц, с которым Нисон работал над «Заступником».

Действие будет происходить в уединенной ирландской деревне. Нисон сыграет убийцу, который недавно вышел на пенсию. Он оказывается втянут в игру в кошки-мышки с тремя мстительными террористами. Одного из них сыграет Хайндс.

Съемки начнутся в марте 2022 года в Ирландии. Когда выйдет фильм пока неизвестно.