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Лиам Нисон сыграет в триллере об убийце в отставке «В стране святых и грешников»

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Лиам Нисон сыграет в триллере об убийце в отставке "В стране святых и грешников"

Лиам Нисон («Заступник») исполнит одну из главных ролей в триллере «В стране святых и грешников» (In The Land Of Saints And Sinners).

Как сообщает Deadline, вместе с ним сыграет Киаран Хайндс («Белфаст»).

Режиссером станет Роберт Лоренц, с которым Нисон работал над «Заступником».

Действие будет происходить в уединенной ирландской деревне. Нисон сыграет убийцу, который недавно вышел на пенсию. Он оказывается втянут в игру в кошки-мышки с тремя мстительными террористами. Одного из них сыграет Хайндс.

Съемки начнутся в марте 2022 года в Ирландии. Когда выйдет фильм пока неизвестно.

1 ноября, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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