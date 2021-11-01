Китайский малозаметный палубный истребитель начал ходовые испытания

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В сети появились фотографии первого полета прототипа китайского малозаметного палубного истребителя. Он представляет собой модернизированную версию самолета FC-31 и претендует на звание первого малозаметного палубного истребителя, разработанного не в США.

Шеньянский научно-исследовательский и конструкторский авиационный институт разрабатывает базовый FC-31 с 2010 года. Этот самолет может выполнять полеты на высоте до 16 тысяч метров и развивать скорость до 2,2 тысячи километров в час, а его боевой радиус составляет 1,2 тысячи километров. FC-31 создается с применением технологии малозаметности и невидим для радиолокационных станций, работающих в L- и Ku-диапазонах волн.

Cлухи о разработке палубной версии FC-31 ходят уже несколько лет. В прошлом году газета Global Times писала, что Шеньянский институт в 2021 году проведет первые летные испытания нового истребителя, и, вероятнее всего, он будет палубным.

Фотографии первого полета китайского малозаметного палубного истребителя появились в социальных сетях 29 октября. Он выкрашен в зеленую краску. Как и у базового FC-31, у него два двигателя, а кабина расположена высоко. Но еще у нового самолета есть тяга крепления к челноку катапульты и складное крыло. Кроме того, судя по всему, он крупнее обычного FC-31. Как называется палубный истребитель, неизвестно, но в сети его часто обозначают как J-35. В последнее время Китай активно разрабатывает собственную авиационную технику.