Как после Второй Мировой в России в сентябре умерло 202 тысячи человек

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В России в сентябре умерло 202 тысячи человек — это наибольший показатель после Второй Мировой войны.

В сентябре в стране было зафиксировано 201,9 тысячи смертей — на 31,2 тысячи, или 18,3% больше, чем годом ранее, отчитался в пятницу Росстат.

Накопленным итогом за 9 месяцев в России умерли почти столо же человек, сколько за весь доковидный 2019 год — 1,725 миллиона человек (+ 18,5%).

На пятеро умерших в стране пришлось лишь трое родившихся, число которых в сентябре сократилось на 6,8%, до 121,6 тысячи детей.

Относительный коэффициент рождаемости за январь-сентябрь упал до 9,6 детей на 100 тысяч населения и стал минимальным с 2000 года.

Как итог: естественная убыль населения по итогам сентября ускорилась вдвое и достигла 80,299 тысячи человек, а за 9 месяцев составила 675,7 тысячи, превысив прошлогоднюю на 74%.

Полноценной демографической катастрофой обернулась осенняя волна Сovid-19, прочно закрепившая Россию в мировом топ-3 по заболеваемости. Число умерших в сентябре, — больше 200 тысяч человек, согласно официальной статистике, — стало рекордным для этого месяца за весь период с окончания Второй мировой войны, сказал Bloomberg Алексей Ракша, бывший демограф Росстата, уволенный в прошлом году из-за разногласий по публикации коронавирусной статистики.

Также рекордными с 1940х были ноябрь и декабрь прошлого года, когда умерли 228,5 и 233 тысячи человек соответственно, указывает он.

В сентябре, согласно Росстату, каждая пятая смерть была связана с Covid-19. С этим диагнозом за месяц скончались 39638 человек — на 628% больше, чем в тот же месяц годом ранее.

Итоговая цифра летальных ковидных больных оказалась почти вдвое выше той, что на ежедневной основе публикует оперативный штаб. Согласно его статистике, ни в один день в сентябре не умирало больше 900 человек.

На 30 октября суточная ковидная смертность в данных оперштаба достигла 1160 человек в день. Но Ракша оценивает, что ежедневно в стране умирают около 8,5 тысячи человек, а избыточная смертность составляет примерно 3,75 тысячи в сутки.

По его прогнозу, октябрь завершается со смертностью в 245 тысяч человек, из которых 97-98 тысяч избыточные, а по итогам года число смертей превысит 2,45 миллиона. «Все это абсолютные рекорды за всю послевоенную историю», — отмечает демограф.