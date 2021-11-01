Генсек ООН: саммит лидеров G20 не оправдал ожиданий в плане борьбы с изменением климата

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Саммит лидеров стран «Большой двадцатки» (G20), прошедший в Риме 30-31 октября, не оправдал ожиданий в плане борьбы с изменением климата. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

«Хотя я приветствую подтверждение приверженности G20 поиску глобальных решений, я уезжаю из Рима с неоправдавшимися надеждами. Но, по крайней мере, они не похоронены окончательно», — написал Гутерриш в твиттере.

Итоги встречи лидеров «Большой двадцатки» также раскритиковала исполнительный директор Greenpeace International Дженнифер Морган.

«Если G20 была генеральной репетицией перед [конференцией по климату в Глазго], то мировые лидеры забыли слова. Их коммюнике оказалось слабым, лишенным амбиций и видения, и просто не соответствующим моменту», — заявила Морган агентству Bloomberg.

Как пишет Reuters, в коммюнике по итогам саммита представители G20 договорились, в частности, достичь глобальной углеродной нейтральности к середине XXI века, но не упомянули конкретную дату — 2050 год. Кроме того, они пообещали прекратить государственное финансирование угольной энергетики за рубежом, но не установили цели по отказу от нее внутри стран. В целом эта декларация во многом повторяет Парижское соглашение по климату, принятое в 2015 году, пишут Reuters и Bloomberg.

31 октября в Глазго открылась 26-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26). В ней примут участие более 100 глав государств и правительств.

Ожидается, что участники конференции должны взять на себя новые, более жесткие обязательства по противодействию глобальному потеплению, чем данные в рамках Парижского соглашения по климату.