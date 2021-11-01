Афганское сопротивление возобновит бои с талибами Названо худшее блюдо для мозга — от него тупеют » Джейк Джилленхол исполнит главную роль в боевике Гая Ричи The Interpreter Spread the love















Джейк Джилленхол сыграет главную роль в военном боевике Гая Ричи под названием «Переводчик»

Фильм вдохновлён историями солдат, воевавших в Афганистане и переводчиков, которые рисковали своими жизнями, помогая им. В картине Джилленхол исполнит роль сержанта Джона Кинли, который после службы возвращается обратно в Афганистан, чтобы помочь переводчику Ахмеду, который в своё время спас его от гибели. Власти обещали Ахмеду и его семье пропуск в США, но в конечном счёте ему отказали. Кинли намеревается вытащить напарника из Афганистана перед тем, как за ним придут местные ополченцы. Фильм вдохновлён не только историями ветеранов и переводчиков, но и событиями лета 2021 года, когда десятки тысяч афганских граждан, работавших на Правительство и международную коалицию (ISAF), пытались покинуть страну через аэропорт Кабула. Большинство сотрудничавших с ISAF местных переводчиков и обслуживающего персонала остались в Афганистане после экстренного вывода войск. Гай Ричи напишет сценарий к «Переводчику» вместе со своими давними коллегами Айваном Эткинсоном и Марном Дэвисом. Съёмки планируют начать 10 января 2022 года. 21 января 2022 года в кинотеатрах выйдет другой фильм Ричи — боевик «Операция „Фортуна“», в котором сыграли Джейсон Стэйтем и Джош Хартнетт















