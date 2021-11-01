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Два человека погибли на кладбище в Испании из-за ссоры цыганских семей

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Перестрелка между цыганскими семьями на кладбище в испанском городе Торренте привела к смерти двух человек. Об этом сообщает El Mundo.

Ссора между двумя конкурирующими кланами произошла в День всех святых. Все началось с драки, которая переросла в короткую перестрелку на заполненном посетителями кладбище. В результате один пожилой мужчина скончался от инфаркта, пережив сильное шоковое состояние, другой пострадавший погиб от выстрела в спину.

На место происшествия прибыли полицейские и скорая помощь. Выяснилось, что еще один человек получил тяжелое ранение, его срочно отправили в реанимацию. Сотрудники правоохранительных органов оцепили место происшествия, чтобы избежать дальнейшего развития конфликта.

1 ноября, 2021 | Category: Мир, Новости
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