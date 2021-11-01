Доказана эффективность третьей дозы вакцины Pfizer против коронавируса

Ученые Исследовательского института Клалит (Израиль) и Гарвардского университета (США) определили эффективность третьей дозы вакцины Pfizer/BioNTech против «дельта»-варианта коронавируса SARS-CoV-2. Результаты доказывают, что третья доза вакцины предотвращает тяжелые исходы, связанные с COVID-19, уже через неделю после вакцинации. Результаты опубликованы в журнале The Lancet. Кратко о научной работе рассказывается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Исследование проводилось с 30 июля 2021 года по 23 сентября 2021 года, что совпало с четвертой волной коронавирусной инфекции в Израиле, во время которой вариант Delta (B.1.617.2) стал доминирующим штаммом в стране. Специалисты проанализировали данные 728 321 человека в возрасте 12 лет и старше, которые получили третью дозу вакцины BNT162b2. Каждого пациента сопоставили с человеком, который получил только две вакцины.

Оказалось, что, по сравнению с теми, кто получил только две дозы пятью месяцами ранее, у пациентов, получивших три дозы вакцины, риск госпитализации, связанной с COVID-19, был на 93 процента ниже, риск тяжелого заболевания COVID-19 снижался на 92 процента, а риск смерти, связанной с COVID-19, был на 81 процент ниже. При этом эффективность вакцины одинакова для разных полов, возрастных групп (40-69 и более 70 лет) и не зависела от количества сопутствующих заболеваний.