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«Человек-паук» Том Холланд рассказал, кто из коллег его пугает

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Съемки фильма «Человек-паук: Нет пути домой» давно завершены, а потому актеры активно рассказывают публике о том, как прошла работа. Том Холланд признался, что один из коллег до жути пугал его в детстве.

По словам актера, он всегда фанател от «Человека-паука» с Тоби Магуайром, но вот Отто Октавиус заставлял его поджилки трястись.

«Я был одержим фильмами Сэма Рэйми. Я помню, как в восемь лет впервые увидел Альфреда Молину в образе Доктора Осьминога, на нем были темные очки, все эти железные щупальца. Я помню, как маленький Том его боялся», — рассказал Холланд журналу Empire Magazine.

1 ноября, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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