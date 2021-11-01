Бон Джови отменил все концерты

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Американский рокер Джон Бон Джови вынужден был огорчить фанатов и отменить концерт Майами-Бич, штат Флорида. У него оказался положительный тест на коронавирус, сообщает телеканал 7News.

Поклонники недовольны, ведь об отмене стало известно, когда зал был уже полон, а многие проехали сотни миль ради того, чтобы увидеть и услышать легендарную группу живьем. Однако музыканты поставили во главу угла безопасность людей.

Представители группы также сообщили, что фронтмен чувствует себя хорошо и что он делал прививки от коронавируса. У остальных членов коллектива вирус не обнаружен. Но и одного теста вполне достаточно, чтобы задуматься о возможных последствиях.