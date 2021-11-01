Анджелину Джоли публично обвинили в лицемерии

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Источник из окружения Брэда Питта обвинил Анджелину Джоли в лицемерии. После того как актриса стала выводить детей в свет и развязала с ним очередную войну, Питт буквально пришел в бешенство, сообщают приближенные. Актер сначала пытался урегулировать с бывшей женой вопросы мирно, но когда нарвался на стену непонимания, прибегнул к другим методам.

Журналистам близкий друг Питта рассказал, что актер не сдерживал эмоций, описывая, как сильно его злит поведение бывшей жены.

«Энджи использует детей. Она стала постоянно выставлять детей напоказ. Брэд никогда публично не говорит о детях и не выносит их на всеобщее обозрение», — рассказал инсайдер изданию The News International.

Сама Джоли пока предпочла отмолчаться по поводу сказанного на публике, но не исключено, что по итогу эти слова спровоцируют новые разборки.