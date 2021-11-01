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Ана де Армас может сыграть убийцу по прозвищу «Балерина»

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Ана де Армас может сыграть женскую версию Джона Уика

Актриса Ана де Армас, известная по фильмам «Бегущий по лезвию 2049», «Достать ножи», «Не время умирать», ведет переговоры, чтобы исполнить главную роль в фильме «Балерина».

Проект «Балерина» — спин-офф франшизы о Джоне Уике. Находящийся в разработке фильм расскажет историю русской девушки, которая становится киллером и мстит за убийство своей семьи. Этот персонаж эпизодически появлялся в третьей части «Джона Уика», но играла его не Ана де Армас.

В режиссерском кресле находится создатель хоррор-франшизы «Другой мир» Лен Уайзман. Постановщики «Джона Уика» Чад Стахелски и Дэвид Литч выступают продюсерами.

Есть вероятность, что Киану Ривз и Анжелика Хьюстон исполнят камео.

1 ноября, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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