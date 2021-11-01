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Американский танк Abrams получит необитаемую башню

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Американское предприятие Joint Systems Manufacturing Center в Лиме может получить средства на модернизацию танка M1A2 Abrams. В США захотели оснастить танк необитаемой башней и автоматом заряжания. Об этом сообщает Army Recognition со ссылкой на пресс-релиз команды конгрессмена Тима Райана.

Конгрессмен инициировал выделение 65 миллионов долларов на модернизацию танка M1A2 Abrams. Это позволит продлить срок службы машины и повысить ее боевые возможности. Также дополнительные средства позволят оснастить танк новой башней.

В пресс-релизе подчеркнули, что дополнительное финансирование направят на разработку требований и архитектуры для интеграции необитаемой башни с автоматом заряжания в M1A2 Abrams. Также это позволит начать работу над гибридной силовой установкой для американского танка.

1 ноября, 2021 | Category: Наука, Новости, США
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