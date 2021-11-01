Американский танк Abrams получит необитаемую башню

Конгрессмен инициировал выделение 65 миллионов долларов на модернизацию танка M1A2 Abrams. Это позволит продлить срок службы машины и повысить ее боевые возможности. Также дополнительные средства позволят оснастить танк новой башней.

В пресс-релизе подчеркнули, что дополнительное финансирование направят на разработку требований и архитектуры для интеграции необитаемой башни с автоматом заряжания в M1A2 Abrams. Также это позволит начать работу над гибридной силовой установкой для американского танка.