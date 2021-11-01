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Актриса Тильда Суинтон предсказала гибель традиционного кинематографа

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Тильда Суинтон

Актриса Тильда Суинтон предсказала гибель традиционного кинематографа, который постепенно сдает позиции.

Британская актриса Тильда Суинтон прокомментировала мнение о том, что стриминговые сервисы уничтожают кинематограф. В интервью для «Известий» артистка также оценила точку зрения о бесполезности кинотеатров во время пандемии коронавируса.

Суинтон предсказала будущее кино, подчеркнув, что оно эволюционирует и его нельзя убить.

«Вы же прекрасно знаете, что во время локдауна люди, которые не совсем такие синефилы, как мы с вами, очень скучали по кинотеатрам. Ведь никто не жаловался, что он скучает по магазинам одежды, все хотели в кино! Оно действительно нужно людям!» — подчеркнула актриса.

Актриса напомнила о кризисах, которые испытывал кинопроцесс с появлением звука, цвета и телевидения. Произошла катастрофа, в результате которой кинотеатры закрылись, люди потеряли работу, а «карьеры были уничтожены за одно мгновение». После этого наступает период адаптации и развития, когда в сферу приходит нечто новое.

«Я не согласна с теми, кто говорит, что кино мертво, мне кажется, они заблуждаются. Я бы отметила с огромными уважением и восхищением, что эти художники нас просто провоцируют такими заявлениями», — заключила Суинтон.

1 ноября, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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