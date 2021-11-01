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Афганское сопротивление возобновит бои с талибами

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Фронт национального сопротивления (ФНС) Афганистана, который противостоит захватившему власть в стране радикальному движению «Талибан» , готовится возобновить бои с террористами в Панджшере. Об этом заявил бывший заместитель губернатора северной провинции Кабир Васик.

По словам Васика, несмотря на то что боевики контролируют правительственные учреждения и дороги в Панджшере, высокогорные районы заняты бойцами ФНС. «Фронт сопротивления под руководством Ахмада Масуда имеет физическое присутствие бойцов в некоторых афганских провинциях, работает над повышением уровня своей боеготовности и готовит конкретные программы боевых действий и ведения партизанской войны», — подчеркнул он.

1 ноября, 2021 | Category: Мир, Новости
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