5 причин красить волосы безаммиачной краской

Spread the love

















И хотя аммиачная краска более яркая и цвет дольше держится на волосах, женщины все чаще красят волосы безаммиачным красителем. Пора узнать почему.

О преимуществах безаммиачной краски рассказали представители бренда Lakme в Украине.

Здоровье волос

Аммиак — составляющий компонент в краске для волос, благодаря которому полученный оттенок яркий и не смывается около четырех недель. Но ради этой красоты женщине приходится жертвовать здоровьем волос, которые портятся от нанесения аммиачных составов.

Бытовой краситель нарушает природный pH-баланс волосков и вызывает потерю влаги и белка в них. Колористы рекомендуют красить волосы безаммиачной краской, например lakme chroma, получая при этом стойкий оттенок без риска испортить кудри. Это средство питает, увлажняет и насыщает пряди полезными микроэлементами.

Нет неприятного запаха

Красящая эмульсия на основе аммиака выделяет едкий запах, превращая сеанс красоты для астматиков и аллергиков в настоящую пытку.

У здоровых людей резкий запах нашатыря тоже вызывает заложенность носа, одышку и обильную слезоточивость. В то время как у безаммиачной краски приятный аромат, абсолютно безопасный для вдыхания.

Никакого зуда

Вдобавок к неприятному запаху от аммиачного красителя во время окрашивания волос могут появиться зуд и жжение кожи головы — таким образом аммиачные молекулы проникают в кожу и вызывают раздражение.

Грамотные стилисты в хороших салонах часто рекомендуют для тонировки локонов lakme gloss купить — в этом случае побочки точно не будет: в составе тоника исключительно экологичные компоненты, в том числе роскошное масло жожоба.

Краситель гипоаллергенный, а, значит, его могут использовать женщины с чувствительной кожей.

Закрашивание седины

В частности, lakme Chroma позволяет достичь 100% результата при первом же окрашивании, даже если волосы полностью седые. При этом интенсивный цвет и натуральный блеск держатся долго.

И что немаловажно: стойкость окрашивания на локонах не зависит от регулярности мытья волос.

Широкая палитра оттенков

Профессиональный краситель для волос выпускается в разных оттенках. Большинство из них отражают природный цвет волос, добавляя им новый тон. Например, блонд может быть платиновым, пепельным или с золотистым отливом, а светлым шатенкам Lakme Chroma подарит медный, каштановый и даже баклажановый оттенок.

Как краситься безаммиачной краской

Большинство безопасных красителей и тоников предназначены исключительно для профессионального использования. То есть, дома самим наносить состав на волосы не рекомендуется.

Способ салонного применения зависит от разновидности красителя: к примеру, Lakme Chroma выбранного оттенка смешивается с окислителем, а Lakme Gloss — с проявляющей эмульсией.

Оба состава хорошо ложатся на пряди и легко по ним распределяются, результат виден уже через 30 минут.