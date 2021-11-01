16-летняя дочь Моники Беллуччи снялась в белье и порадовала фанатов

Дочь супермодели Моники Беллуччи и актера Венсана Касселя поделилась снимками в откровенных образах и порадовала фанатов. Серия фотографий появилась на ее странице в Instagram.

16-летняя Дева Кассель опубликовала кадры, на которых она позирует в гамаке в нижнем белье коричневого цвета. Помимо этого, она снялась в зеленом костюме, который состоит из кроп-топа с глубоким декольте и юбки, а также оголяющем грудь лонгсливе бренда Jacquemus. Ее образ дополнила цепочка на шее и черные широкие стрелки на веках.

В описании к публикации, которая набрала 132 тысячи лайков, девушка отметила, что автором съемки выступила фотохудожница Тесс (Tess). «Она знает мои лучшие ракурсы», — подписала она пост.

Подписчиков восхитили новые фото Кассель, о чем они принялись писать в многочисленных комментариях. «Просто красотка», «Такая же прекрасная, как и мать!», «Как же я тебя люблю», «Неземная», «Просто лучшая», «Нет слов», «Восхитительная Дева», — высказывались поклонники.