Алек Болдуин дал первое интервью после убийства Брэда Питта застукали с молодой красоткой » Вильнев уже строит планы на третью часть «Дюны» Spread the love















Сюжет «Дюны» Фрэнка Герберта закончится на второй части фильма. Изначально Дени Вильнев не планировал экранизировать другие части цикла, однако феноменальный успех «Дюны» все-таки переубедил кинодела. «Мне выпал уникальный шанс воплотить в жизнь самую старую свою мечту — снять “Дюну”. Если со второй частью все сложится, я хочу сделать и третий фильм, “Мессию Дюны”, ведь в этом есть смысл», — признался Вильнев в интервью Hollywood Reporter. Постановщик уточнил, что вторая часть «Дюны» должна увидеть свет в октябре 2023-го года, тогда как работа над сиквелом стартует не раньше следующей осени: «Огромная работа по всему, что касается дизайна, кастинга, поиска локаций для съемок и сценария, уже проделана. Так что с нуля начинать нам не придется. Времени не слишком много, но для меня очень важно, чтобы зрители увидели вторую часть как можно скорее».















