В Космосе хотят устроить вечеринку

Торжество будет посвящено нескольким событиям: 18 марта Маурер отпразднует 52-ой день рождения, в этот день на МКС прибудет российский корабль «Союз», а один из американских космонавтов поставит рекорд по пребыванию на орбите. «Так что в эти дни у нас будут три хороших повода для празднования. Посмотрим, что там есть наверху, чтобы устроить вечеринку. Возможно, громкая музыка и безалкогольные напитки, а все остальное — наша импровизация», — рассказал Маурер.

Астронавт также возьмет с собой подарки на Рождество для коллег. Он ожидает, что получит на свой день рождения небольшой сюрприз. Однако больше всего ему бы понравился традиционный для немецкого региона Шварцвальд вишневый торт. «Но мне кажется, его там не будет», — пошутил Маурер.