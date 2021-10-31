В Казахстане школьники в знак протеста пришли на учебу в юбках

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Ученик элитной «Назарбаев Интеллектуальной школы» совершил суицид после «беседы» со школьным психологом из-за юбки, надетой на мероприятие. Как рассказывало издание КазТАГ, во время школьного бала на тему «Гарри Поттера» восьмиклассник в шутку надел юбку. Это вызвало возмущение куратора, и она силой отвела ученика к школьному психологу, после чего и случилась трагедия.

После случившегося его друзья в знак солидарности провели акцию протеста под лозунгом «У одежды нет гендера», «Ты важен. Не молчи».

В ней участвовали учащиеся по физико-математическому направлению, которые выступили против гендерных стереотипов. Мальчики пришли на учебу в юбках, учащиеся раздавали листовки с телефоном доверия, куда дети могут обращаться с психологическими проблемами. После ученики сделали массовую фотографию на фоне школы.

Участники акции считают, что «нельзя замалчивать проблему суицидов в школах». Они требуют, чтобы общество и, в том числе администрации всех казахстанских школ, были толерантны к самовыражению детей. Детям важно, чтобы учителя «отстали» от них и перестали навязывать свои правила, в духе «у мальчиков не должны быть длинные волосы, ногти» и так далее.

Администрация НИШ сейчас звонит родителям протестующих, требует прекратить ношение юбок и вызывает их в школу.

Ученики же тем временем активно пишут в социальных сетях, призывая людей поддержать их акцию и не молчать. Подростков дополнительно возмущает тот факт, что администрация школы, по их словам, «врёт», заявляя журналистам, что погибший мальчик не надевал юбку на мероприятие.

Мы будем носить юбки вне зависимости от пола. Будем организовывать акции протеста против травли детей. Будем отрицать гендерные стереотипы и ломать систему», — написала в инстаграме выпускница НИШ и подруга покончившего с собой подростка Дарига Джанабаева.

В распоряжении Orda.kz есть аудиозапись разговора куратора (классного руководителя) с учениками 8 класса. Беседа произошла 27 октября до смерти мальчика. На аудиозаписи куратор говорит, что дети «не имеют права сейчас одеваться как хотят». Учитель не счел мнение детей важным, поскольку «вам нет даже 18-ти, поэтому вы ничего не знаете про жизнь».

Департамент полиции Алматы сообщил, что по факту самоубийства начато досудебное расследование по статье 105 Уголовного кодекса РК – «Доведение до самоубийства».

НИШ подтвердила «факт несчастного случая с учеником, произошедшим во внеурочное время 27 октября 2021 года». Дополнительную информацию школа давать отказалась, «в интересах несовершеннолетнего ребенка».