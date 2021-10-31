В Израиле начинаются учения тыла по подготовке к большой войне с «Хизбаллой» и Ираном

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Армия и гражданские структуры начнут сегодня большие учения про подготовке тыла к крупномасштабной войне с «Хизбаллой» и Ираном. В учениях, которые продлятся до четверга, примут участие Национальное управление по чрезвычайным ситуациям, Командование тыла, полиция, Пожарно-спасательная служба и «Маген Давид адом». В учениях примут участие тысячи солдат.

В рамках учений в различных районах страны прозвучат сирены ПВО, за которыми можно будет следить на сайте Командования тыла. Сообщают, что проверка сирен состоится в среду.

Среди целей учения — проверка готовности больниц на севере Израиля к ситуации войны, способность к быстрой эвакуации населения с линии фронта, разгон националистических демонстраций в городах со смешанным населением. Будут проработаны действия в условиях дезорганизации тыла в результате ракетных ударов и кибератак.

В ходе учений будут проверены все платформы оповещения, которыми располагает Командование тыла — аппликация, сайт, телефонные сообщения и т.д.

В случае войны с «Хизбаллой» в системе безопасности считают весьма вероятным попадание высокоточных ракет в как минимум два объекта с опасными химическими материалами в районе Хайфского залива. Этот сценарий также будет отрабатываться на предстоящих учениях.

https://news.israelinfo.co.il/kaleidoscope/98386