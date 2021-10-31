Сара Джессика Паркер «засветила» редкие домашние фото сына

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Актриса «Секса в большом городе» Сара Джессика Паркер впервые за долгое время показала публике красавца-сына. На днях 19-летний Джеймс отметил очередной день рождения. В честь этого события актриса поспешила публично поздравить наследника, а заодно рассказала, как много Джеймс значит для нее в жизни.

Так, Паркер отметила — с рождения она старается быть рядом с наследником, чтобы подстелить ему соломку, но тот слишком быстро стал взрослым.

«Сейчас он уже не просыпается с нами, он занят своей жизнью. Он весь в своей учебе», — грустно подметила она.

В комментариях, в свою очередь, акцентировали внимание на внешности парня.

«Похититель женских сердечек», «Кто знает, у него есть девушка?» — писали они.