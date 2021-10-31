На эротическом балу в США в честь Хэллоуина застрелили двоих человек

В американском городе Сакраменто на вечеринке в честь празднования Хэллоуина застрелили двоих человек. Об этом сообщает местная полиция.

«Сотрудники нашли трех взрослых мужчин с огнестрельными ранениями… Двое скончались на месте, третий был госпитализирован в местную больницу в серьезном, но стабильном состоянии», — сообщил офис шерифа округа Сакраменто.

Известно, что вечеринку, на которой присутствовали сотни человек, позиционировали как «экзотический эротический Хэллоуин-бал».