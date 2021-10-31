Меган Маркл выставила себя на посмешище

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Герцогиня Сассексая снялась в ролике для YouTube-канала издательства Penguin Random House, где прочла любимую книгу дочери Лилибет «Bench». Для такого мероприятия она выбрала базовую рубашку с закатанными рукавами голубого оттенка и темные брюки. Добавить «королевского» блеска своему образу Маркл решила с помощью украшений.

Но вероятно слишком увлеклась и не заметила, что золотых аксессуаров оказалось аж на полмиллиона долларов. Как отметили Daily Mail, на ней были золотые часы Cartier за 23 тысячи долларов (1,6 миллиона рублей), доставшиеся ей от Дианы. Браслет Cartier Love за 6 900 долларов (483 тысячи рублей) и еще один от Дженнифер Мейер за 3 000 тысячи долларов (208 тысяч рублей), а также обручальное кольцо за 350 тысяч долларов (24,7 миллиона рублей).

Книга фанатам понравилась, а вот Меган Маркл высмеяли за обилие украшений. Под роликом некоторые оставили нелестные комментарии.

«Это не слишком стильно для принцессы. Показывать столько украшений одновременно — дурной вкус. Сразу видно, что кровь не королевская», «Была обычная актриса, так и не смогла стать женой будущего короля», «Слишком неправильный стиль. Даже для дворца бриллиантов было бы слишком много» — комментировали в Сети.