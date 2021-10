В Казахстане школьники в знак протеста пришли на учебу в юбках На эротическом балу в США в честь Хэллоуина застрелили двоих человек » Майкл Джексон перестал возглавлять рейтинг самых богатых умерших знаменитостей Spread the love















Американский певец Майкл Джексон впервые за восемь лет перестал возглавлять рейтинг самых богатых умерших знаменитостей. Список из 13 имен опубликован на сайте журнала Forbes. Джексон возглавлял рейтинг с 2013 по 2020 годы. В этот раз первое место в списке занял британский писатель Роальд Даль, автор повестей «Матильда» и «Чарли и шоколадная фабрика». Его попадание в рейтинг связывают с приобретением Netflix прав на экранизацию его произведений у компании Roald Dahl Story Company за 684 миллиона долларов. На втором месте — американский певец Принс (120 миллионов долларов). Джексон в этом году занял третью строку c доходом 75 миллионов долларов. В рейтинг также вошли художник-карикатурист Чарльз Шульц, детский писатель Доктор Сьюз (Теодор Сьюз Гайсел), певец и актер Бинг Кросби, певец Элвис Пресли и другие знаменитости. Доход каждого из них составил менее 30 миллионов долларов, замыкает список музыкант и один из основателей The Beatles Джон Леннон с 12 миллионами долларов.