Кристен Стюарт раскрыла секретные подробности съемок «Спенсера»

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Исполнившая роль принцессы Дианы в фильме «Спенсер» Кристен Стюарт пожаловалась на возникшие на съемочной площадке трудности. Журналистам Стюарт рассказала, что все действие фильма охватывает всего три дня, но подготовка к съемкам этих дней велась долгая и упорная. В один из дней Стюарт даже пришлось надевать свадебное платье принцессы Дианы.

Памятуя, какой трагедией завершилась свадьба принцессы, Стюарт буквально пришла в ужас.

«И свадебное платье, встроенное в этот монтаж, и его примерка были жутким днем», — отметила она в интервью для Irish Times.

Ожидается, что фильм увидит свет уже 5 ноября. Помимо Стюарт в этой картине сыграли Тимоти Сполл, Салли Хокинс и Шон Харрис.