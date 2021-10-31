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Эштон Кутчер попал в больницу

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Для подготовки к роли Стива Джобса в байопике «История соблазна» Эштон Кутчер «подсел» на жесткие фруктовые диеты. К диетологам актер не обращался и попытался похудеть сам, начав есть один только виноград — это и вышло ему боком.

«Моя поджелудочная была полностью неисправна, это было попросту ужасно. Я сгибался от жуткой боли. Фруктовая диета может привести к серьезным проблемам», — раскаивается Кутчер в интервью People.

Его жена в том же интервью оказалась куда резче в высказываниях. Мало того, что дикие боли Эштона довели ее до паники, так еще и после первой поездки в больницу с панкреатитом Кутчер продолжил поглощать виноград, как будто ничего и не произошло:

«Он преуменьшает, насколько все было плохо! Он ел один только виноград, потому в больницу мы приезжали дважды. Каким же он был тупым».

31 октября, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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