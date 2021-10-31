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Байден призвал Германию выполнить обещания Украине по поводу «Северного потока-2»

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Президент США Джо Байден заявил, что Германия должна выполнить свои обещания украинской стороне в связи со строительством «Северного потока-2».

Как сообщает пресс-служба Белого дома, он также призвал канцлера Ангелу Меркель дать гарантии, что РФ «не сможет манипулировать поставками природного газа во вредоносных политических целях».

Ранее министерство экономики Германии пришло к выводу, что российский газопровод не представляет угрозы для Германии и в целом Евросоюза. Предположительно, сертификация проекта займет около трех месяцев.

31 октября, 2021 | Category: Новости, Россия, США, Украина
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