Меган Маркл выставила себя на посмешище Сара Джессика Паркер «засветила» редкие домашние фото сына » Байден призвал Германию выполнить обещания Украине по поводу «Северного потока-2» Spread the love















Президент США Джо Байден заявил, что Германия должна выполнить свои обещания украинской стороне в связи со строительством «Северного потока-2». Как сообщает пресс-служба Белого дома, он также призвал канцлера Ангелу Меркель дать гарантии, что РФ «не сможет манипулировать поставками природного газа во вредоносных политических целях». Ранее министерство экономики Германии пришло к выводу, что российский газопровод не представляет угрозы для Германии и в целом Евросоюза. Предположительно, сертификация проекта займет около трех месяцев.















