Азербайджанский газ может стать для Европы альтернативой российскому

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Европе следует искать альтернативу российскому газу, несмотря на то что отказаться от него не удастся, говорится в статье британского журнала The Economist.

«Полный отказ от российского газа является слишком амбициозной задачей даже в долгосрочной перспективе. Континент импортирует подавляющее большинство потребляемого им газа и имеет лишь ограниченное число альтернатив. Но есть возможности разрушить монополию России в государствах, исторически зависящих от ее газа, таких как Болгария и страны Балтии», — говорится в статье.

В странах Ближнего Востока и Северной Африки есть большие запасы топлива, Алжир в 2019 г. поставил в Европу 8% от общего количества газа на рынке, Катар — 5%, отмечается в статье.

При этом идею заменить российский газ американским СПГ издание называет дорогостоящей. Чтобы снизить цены до уровня российского энергоносителя, потребуются большие инвестиции в сланцевую отрасль.

Евросоюз сосредоточился на строительстве Южного газового коридора — гигантского энергетического проекта. Один его сегмент, Трансадриатический трубопровод, был введен в эксплуатацию в 2020 году. В настоящее время он может ежегодно доставлять в Европу 10 миллиардов кубометров газа из азербайджанского месторождения Шахдениз. Это малая часть потребностей Евросоюза, но в небольших масштабах проект выглядит многообещающе: в дальнейшем строительство новых сегментов, таких как интерконнектор Греция — Болгария, позволит Болгарии обеспечить 33% внутреннего спроса за счет газа из Азербайджана, говорится в статье.

В планах есть и другие проекты, включая газопровод длиной 1 900 километров, который свяжет Израиль с Европой и позволит ежегодно поставлять 20 миллиардов кубометров газа.