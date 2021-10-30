США хотят выслать еще 55 российских дипломатов Момоа стал жертвой коронавируса » Знаменитый Джон Ву снимет боевик без диалогов Spread the love















Джон Ву снимет боевик без диалогов. Главную роль в фильме должен сыграть Юэль Киннаман Режиссёр «Без лица» и «Пули в голове» вернётся в Голливуд спустя почти 20 лет после окончания работы в США. Юэль Киннаман в «Видоизменённом углероде» Фильм под названием Silent Night («Тихая ночь») расскажет о мужчине, который отправляется мстить за сына, убитого бандитами. Особенностью боевика должно стать полное отсутствие диалогов. Главную роль в фильме, по данным Deadline, исполнит Юэль Киннаман, известный по первому сезону «Видоизменённого углерода» и двум частям «Отряда самоубийц». В число продюсеров войдут Бэзил Иваник и Эрика Ли, которые также продюсировали «Убийцу» и «Джона Уика». Джон Ву, который должен стать режиссёром «Тихой ночи», известен по боевикам «Наёмный убийца», «Круто сваренные», «Пуля в голове». В 1990-х и начале 2000-х он снимал в Голливуде и поставил такие фильмы, как «Без лица» и «Миссия невыполнима 2». Последней его полнометражной работой в США стал «Час расплаты» с Беном Аффлеком, вышедший в 2003 году. Дата начала съёмок и выхода «Тихой ночи» не уточняется.















