 
«  
  »

В США провели вторые испытания двигателя гиперзвуковой ракеты

Spread the love

Сухопутные и военно-морские силы США провели вторые огневые испытания первой ступени твердотопливного двигателя гиперзвуковой ракеты. Об этом сообщает Reuters.

Испытания прошли в Промонтори, штат Юта. В частности, была протестирована система контроля вектора тяги твердотопливного ракетного двигателя. В пресс-службе ВМС США уточнили, что данный двигатель предназначен для приведения в действие ракеты-носителя, на которой может быть размещено гиперзвуковое оружие.

Ранее сообщалось, что испытания гиперзвукового оружия в США пришлось отложить из-за нештатной ситуации с ракетой-носителем. По данным агентства, ракета-носитель, которая должна была вынести оружие в стратосферу, не смогла взлететь.

30 октября, 2021 | Category: США
????????...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  