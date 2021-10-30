Тайвань ждет нападения Китая в ближайшие месяцы Французский суд оправдал Ле Пена за обещание устроить печь евреям » В Иерихоне реставрирована сложнейшая древняя мозаика Spread the love















АВТОР ФОТО,EPA Подпись к фото, Дворец халифа Хишама открыли около 150 лет назад В городе Иерихон на оккупированном Израилем Западном берегу реки Иордан открыли для публики одну из самых больших и сложных древних напольных мозаик. Восстановление мозаики в знаменитом Дворце халифа Хишама обошлось в 12 млн долларов. Этой напольной мозаике больше тысячи лет, хотя сам дворец открыли только в XIX веке. АВТОР ФОТО,EPA Подпись к фото, Власти надеются, что мозаика привлечет в Иерихон туристов До 2016 года, когда японские компании начали реставрацию дворца, мозаику не трогали. АВТОР ФОТО,EPA Подпись к фото, Дворец общей площадью 60 гектаров находится неподалеку от Мертвого моря Мозаика площадью около 835 квадратных метров состоит из более чем 5 млн элементов. Палестинские власти надеются, что она поможет привлечь в город туристов. АВТОР ФОТО,EPA Подпись к фото, Среди сюжетов мозаики — лев, нападающий на оленя. Этот сюжет символизирует войну. А также — две пасущиеся газели, которые символизируют мир















