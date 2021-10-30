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В Иерихоне реставрирована сложнейшая древняя мозаика

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Дворец халифа Хишама

АВТОР ФОТО,EPA

Подпись к фото,Дворец халифа Хишама открыли около 150 лет назад

В городе Иерихон на оккупированном Израилем Западном берегу реки Иордан открыли для публики одну из самых больших и сложных древних напольных мозаик.

Восстановление мозаики в знаменитом Дворце халифа Хишама обошлось в 12 млн долларов.

Этой напольной мозаике больше тысячи лет, хотя сам дворец открыли только в XIX веке.

мозаика

АВТОР ФОТО,EPA

Подпись к фото,Власти надеются, что мозаика привлечет в Иерихон туристов

До 2016 года, когда японские компании начали реставрацию дворца, мозаику не трогали.

 

Дворце халифа Хишама

АВТОР ФОТО,EPA

Подпись к фото,Дворец общей площадью 60 гектаров находится неподалеку от Мертвого моря

Мозаика площадью около 835 квадратных метров состоит из более чем 5 млн элементов.

Палестинские власти надеются, что она поможет привлечь в город туристов.

Дворец Хишама

АВТОР ФОТО,EPA

Подпись к фото,Среди сюжетов мозаики — лев, нападающий на оленя. Этот сюжет символизирует войну. А также — две пасущиеся газели, которые символизируют мир

30 октября, 2021 | Category: Израиль, Новости
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