Умер диктор Игорь Кириллов, он более 20 лет вел программу «Время»

Советский диктор и ведущий Игорь Кириллов умер в возрасте 89 лет.

«Наш легендарный коллега, старший товарищ, для многих настоящий учитель. Более 20 лет он вел программу «Время». И образ Игоря Кириллова мгновенно возникает перед глазами при упоминании слова «диктор»», — рассказали на телеканале.

Игорь Кириллов начал работу на телевидении в 1957 году. С 1968 по 1989 года он возглавлял дикторский отдел на Первом канале.

Ведущий также с 1965 года вел телевизионную трансляцию парадов на Красной площади.