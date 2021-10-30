 
«  
  »

Умер диктор Игорь Кириллов, он более 20 лет вел программу «Время»

Spread the love

Советский диктор и ведущий Игорь Кириллов умер в возрасте 89 лет.

«Наш легендарный коллега, старший товарищ, для многих настоящий учитель. Более 20 лет он вел программу «Время». И образ Игоря Кириллова мгновенно возникает перед глазами при упоминании слова «диктор»», — рассказали на телеканале.

Игорь Кириллов начал работу на телевидении в 1957 году. С 1968 по 1989 года он возглавлял дикторский отдел на Первом канале.

Ведущий также с 1965 года вел телевизионную трансляцию парадов на Красной площади.

30 октября, 2021 | Category: Шоу-бизнес
????????...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  