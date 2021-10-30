США хотят выслать еще 55 российских дипломатов

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США требуют выслать еще 55 российских дипломатов и административно-технических работников посольства и консульств.

C американской стороны в России сейчас работают порядка 130 человек, тогда как в российской миссии в Вашингтоне и двух генконсульствах в Нью-Йорке и Хьюстоне — менее 200.

Ранее сообщалось, что США предписали 24 российским дипломатическим работникам, у которых истекает виза, до 3 сентября, уехать из страны.

Также группа американских сенаторов попросила президента США Джо Байдена принять незамедлительные меры для увеличения числа сотрудников посольства Соединенных Штатов в Москве и выслать из страны 300 российских дипломатов в случае отказа России.