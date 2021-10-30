Польша обвинила Россию в газовом шантаже

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Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий назвал действия России на газовом рынке Европы шантажом, который она использует, чтобы добиваться принятия выгодных для себя решений.

Как пишет Die Welt, премьер подчеркнул, что на фоне растущего давления России в ЕС наблюдается дефицит демократии. При этом Польша не собирается покидать объединение, но уважение к его законам не означает, что те имеют приоритет над национальным законодательством.

Ранее Моравецкий призвал Еврокомиссию организовать расследование против «Газпрома», поскольку российская компания, по его мнению, виновна в охватившем Европу энергокризисе, спровоцировав рекордный рост цен на газ.

По версии Варшавы, Москва намеренн ограничивает поставки газа в Европу, чтобы добиться разрешения на эксплуатацию газопровода «Северный поток-2».