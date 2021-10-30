Пирс Броснан сыграет киллера по имени Быстрый Чарли

Пирс Броснан перешел на сторону зла. Исполнитель роли Джеймса Бонда получил главную роль в триллере «Быстрый Чарли» («Fast Charlie»), который снимет Филлип Нойс («Власть страха»). Производство боевика о наемном убийце планируется запустить в январе 2022 года.

Фильм основан на романе Виктора Гишлера «Gun Monkeys», номинированном на премию Эдгара. В центре сюжета Чарли Свифт (Броснан), который двадцать лет плодотворно трудился на своего стареющего босса мафии Стэна в качестве эффективного киллера и «решалы». Когда конкурирующий босс пытается устранить Стэна и всю его команду, Чарли удается выжить. Теперь, оставшись один, Чарли ни перед чем не остановится, чтобы отомстить за своего друга, и не планирует оставлять в живых хоть кого-либо.

Ричард Уэнк («Великий уравнитель») написал сценарий к фильму, обязанности продюсеров разделят между собой Дэниэл Гродник, Митчелл Уэлш и Марк Дэймон. На момент написания заметки проводится кастинг на другие роли.

«Мы очень рады работать с плеядой талантов над созданием «Быстрого Чарли», — говорится в заявлении Screen Media. — Пирс Броснан, Филлип Нойс и Ричард Уэнк сняли ряд очень успешных боевиков за последние несколько десятилетий. Мы уверены, что зрители по всему миру ухватятся за возможность окунуться в эту захватывающую историю».

Броснан недавно снялся в новой версии «Золушки», а из его предстоящих проектов — «Черный Адам», который выйдет в летом 2022 года.