Знаменитый Джон Ву снимет боевик без диалогов Microsoft стала самой дорогой компанией в мире за всю историю » Момоа стал жертвой коронавируса Spread the love















На головы продюсеров фильма «Аквамен: Потерянное королевство» свалилась настоящая беда. Переносить блокбастер создатели не хотят, однако болезнь Джейсона Момоа портит планы Warner Bros. После положительного теста на ковид Момоа добровольно ушел на самоизоляцию, дабы не заражать персонал и актеров на съемочной площадке фильма о водяном супергерое. Впрочем, на производстве уже опасаются того, что случай заболевания оказался не единичным и премьеру второго «Аквамена», назначенную на 22 декабря следующего года, придется переносить. «Головная боль продюсеров, потому что их плотное расписание наверняка придется заморозить. Конечно, безопасность сотрудников прежде всего, вся команда сдает тесты вовремя. Пока еще есть надежда, что случай с Момоа все-таки один, и можно будет продолжить работу», — передает The Sun.















