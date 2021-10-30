Microsoft стала самой дорогой компанией в мире за всю историю

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Компания Microsoft стала самой дорогой публичной компанией в мире, обогнав Apple.

Акции Microsoft на торгах 29 октября выросли более чем на 1%, в связи с чем общая капитализация компании достигла 2,46 триллиона долларов. Акции Apple, в свою очередь, упали примерно на 4%; стоимость компании из-за этого снизилась до 2,41 триллиона.

Акции Microsoft растут на фоне недавно вышедшего отчета за последний квартал — прибыль компании стала рекордной в истории. Аналитики рассчитывают, что до конца года результаты улучшатся благодаря быстро развивающемуся облачному бизнесу.

Результаты квартального отчета Apple, в свою очередь, оказались хуже ожиданий аналитиков.

С начала 2021 года стоимость Microsoft выросла почти на 50%, в то время как Apple — лишь на 16%.