Китай напечатал триллион юаней за неделю

Власти Китая на полную мощность запускают печатный станок в ответ на кризис дефолтов у застройщиков и замедление экономики, страдающей от энергокризиса, свежих локдаунов и транспортного коллапса в крупнейших портах.В пятницу Народный банк КНР влил в банковскую систему еще 200 миллиардов юаней недельных кредитов через операции обратного репо.

В рекордных с начала года масштабах — по 200 млрд юаней в день — китайский ЦБ закачивает ликвидность пятый день подряд, а всего с начала недели представил банкам 940 млрд юаней (с учетом погашений) — рекордную сумму с января 2020 года. В результате объемы денежной эмиссии в Китае (148 млрд долларов) оказались больше, чем в США и Европе вместе взятых. ФРС напомним заливает в рынки примерно 30 млрд долларов в неделю, ЕЦБ — около 30 млрд евро.

НБК идет на смягчение денежных условий, чтобы разрешить кризис вокруг Evergrande — крупнейшего в Китае застройщика, оказавшегося на грани дефолта, пишут аналитики Bank of America.

На прошлой неделе компания все же перечислила 83,5 млн долларов держателям еврооблигаций, а в пятницу выплатила еще 45 млн долларов после того, как власти в Пекине приказали владельцу, миллиардеру Хуэю Ка Яну, гасить долги из собственного богатства. Однако другой крупный застройщик — Modern Land — в понедельник не смог погасить бонды на 250 млн долларов, просрочив платеж со ссылкой на «непредвиденные проблемы с ликвидностью».

Кризис девелоперов, впрочем, — не единственная проблема, с которой сталкивается Китай: перебои с электроэнергией, вспышки вируса и слабое потребление — все это давит на финансовую систему, отмечает экономист Bloomberg Economics Давид Ку. Китайский ЦБ продолжит закачивать ликвидность и, вероятно, снизит норму резервирования для банков, чтобы не допустить дальнейшего замедления экономического роста, говорит он.

В третьем квартале ВВП Китая прибавил 4,9% год к году против 7,9% кварталом ранее. Рост промышленного производства в сентябре замедлился до 3,1% с 5,3% в августе.

В отраслях, завязанных на строительство, статистика зафиксировала полноценный обвал: производство цемента рухнуло на 13%, чугуна — на 16,1%, нерафинированной стали — на 24%. Оборот розницы ускорил рост с 2,5% до 4,4%, что, впрочем, объясняется резким скачком спроса на ювелирные изделия (+20,1%). При этом в ключевом секторе — одежды и аксессуаров — продажи упали на 4,8%. Китайская экономика, нагруженная долгом почти в 300% ВВП, неизбежно будет замедляться, если центробанк не продолжит закачивать ликвидность и не снизит процентные ставки, считает Ирис Панг, главный экономист ING по КНР.

Она прогнозирует рост китайского ВВП на 4,3% в четвертом квартале и 8,9% по итогам года, при условии, что регулятор снизит нормативы резервирования для банков на 50 базисных пунктов.