Икону стиля Кейт Миддлтон раскритиковали за наряд

Spread the love

















Герцогиня Кембриджская (или ее стилисты) обладает безупречным вкусом. Поэтому даже наряды, купленные несколько лет назад, на ней смотрятся красиво и актуально. За что герцогиню и признали иконой стиля. Но иногда, из-за любви к старым вещам, и с ней случаются конфузы, сообщает Еxpress.

К примеру, за алое платье от Alexander McQueen герцогиню уже критиковали, потому что она затмила ярким образом саму королеву Британии во время ее бриллиантового юбилея. Его точно давно пора выбросить вместе с клатчем и прочими элементами образа, объяснила порталу PopCornNews стилист Марина Морикова.

«В этом образе читается несоответствие текущим тенденциям и инфантильность. Понятно желание герцогини показать свои ноги, но длина юбки абсолютно неактуальна. Кроме того, не в самом выигрышном свете открывается колено. Я бы заменила юбку на длину миди, а обувь — на туфли без платформы. Неактуален сейчас и инфантильный клатч с бантиком. Он вполне сгодится для образов дочери Кейт, принцессы Шарлотты».