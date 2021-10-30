Французский суд оправдал Ле Пена за обещание устроить печь евреям

Столичный суд Парижа оправдал французского политика и лидера правой партии «Национальный фронт» (сегодня называется «Национальное объединение») Жан-Мари Ле Пена по делу о провокации расовой ненависти. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

В 2014 году вышло видеоинтервью с Ле Пеном, где он высказался в адрес актера, еврея по национальности, Патрика Брюэля и других критиков «Фронта» фразой «в следующий раз устроим им печь». Это было воспринято как обещание расправы и призывы к насилию и расовой ненависти.

Однако на заключительном заседании суд признал, что своими высказываниями Ле Пен не хотел разжечь насилие против какой-либо расы. Эксперты оценили его слова как желание заработать политические очки перед аудиторией. При этом в пятницу судья постановил, что высказывание Ле Пена отсылало к «символическому изображению процесса систематического уничтожения евреев Европы».

За свои слова Ле Пен пережил значительное общественное осуждение. В 2015 году его исключили из «Национального фронта». В 2018 году он был лишен звания почетного председателя партии. Слова своего отца осудила даже консерватор и депутат Национального собрания Франции Марин Ле Пен, назвав их политической ошибкой.