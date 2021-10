Экс-бойфренду Джиджи Хадид Зейну Малику предъявлено обвинение в домашнем насилии, он признал вину В США провели вторые испытания двигателя гиперзвуковой ракеты » Financial Times: Союзники Вашингтона поддержали принцип упреждающего ядерного удара по России Spread the love















Союзники США в Европе и Тихом океане оказывают на них влияние, чтобы предотвратить переход Вашингтона к принципу неприменения ядерного оружия первыми, что якобы может «придать смелости» России. Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники. Как пишет издание, американская ядерная политика со времен Холодной войны остается «намеренно расплывчатой.» В теории США могут нанести упреждающий ядерный удар, поэтому их союзники чувствуют себя защищенными, находясь под их «ядерным зонтиком». В настоящее время Вашингтон изучает политику возможного применения ядерного оружия, и он разослал союзникам анкеты, чтобы узнать их мнение по этому вопросу. Как сообщает газета, против пересмотра политики выступили Лондон, Париж, Берлин, Токио и Канберра.