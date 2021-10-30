Джуд Лоу вместе с Мишель Уильямс сыграет главную роль в исторической драме о Генрихе VIII

Актеры Джуд Лоу («Молодой Папа») и Мишель Уильямс («Веном») сыграют главные роли в исторической драме под названием «Подстрекатель» (Firebrand).

Как сообщает Deadline, картина будет посвящена последней жене короля Генриха VIII — Екатерине Парр.

Фильм станет психологическим хоррором, действие которого будет происходит при кровавом тюдоровском правлении. Королеву Екатерину Парр — шестую жену Генриха VIII, ставшей единственной, кто избежал изгнания или смерти — сыграет Мишель Уильямс. Джуд Лоу же исполнит роль короля.

Режиссером станет Карим Айнуз («Невидимая жизнь Эвридики»), а сценарий напишут Джессика и Генриетта Эшворт («Убивая Еву»).

Дата выхода пока остается неизвестной.