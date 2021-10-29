Звезда «Американского пирога» назвала причину болезненного похудения

Американская актриса Тара Рид дала отпор поклонникам, которые регулярно критикуют ее внешний вид в комментариях под кадрами в социальных сетях. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram.

35-летняя звезда «Американского пирога» разместила фотографию в бикини, продемонстрировав подписчикам фигуру, и назвала причину своей болезненной худобы. По словам знаменитости, она не считает себя истощенной, а ее внешность на снимках во многом зависит от выбранного ракурса.

«У меня просто быстрый метаболизм. На самом деле, я только и делаю, что ем. Все, кто имеет такой же метаболизм, знают, что набрать вес нереально, — написала она в описании к публикации. — Тем, кто сделал мне комплименты и назвал красивой, — спасибо! Я продолжу делиться любовью с миром, потому что только так его можно спасти».