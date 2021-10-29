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Вышел новый трейлер фильма «Дом Gucci» с Леди Гагой, Адамом Драйвером и Джаредом Лето

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Вчера в сети появился новый трейлер предстоящего фильма Ридли Скотта «Дом Gucci», в котором снялись Леди Гага, Адам Драйвер, Джаред Лето, Сальма Хайек, Аль Пачино и другие.

В фильме, мировая премьера которого запланирована на 24 ноября, рассказывается о семье Гуччи — Маурицио, внуке основателя модного дома, и его супруге Патриции Реджани. Пара прожила в браке 12 лет, супруги воспитывали двух дочерей. Семью Маурицио бросил ради другой женщины. Спустя несколько лет после развода Патриция заказала убийство своего экс-супруга. Причина, впрочем, была не личная, а финансовая — модный дом терпел большие убытки, и в итоге компанию Маурицио продал.

Это был провал. Я была вне себя от ярости, но ничего не могла сделать. Он не должен был так поступать со мной,— делилась Реджани.

Патриция Реджани была приговорена к 29 годам тюремного заключения. Пять лет назад она была освобождена досрочно за хорошее поведение.

Сыгравшая ее Леди Гага рассказала, что в течение шести месяцев совершенствовала итальянский акцент (у певицы есть итальянские корни), а затем в течение еще шести месяцев демонстрировала его на съемочной площадке.

Я хотела, чтобы Патриция в моем исполнении была настоящим человеком, а не карикатурой,

— поделилась она.

Леди Гага и Адам Драйвер в фильме "Дом Gucci" 

Леди Гага и Адам Драйвер в фильме «Дом Gucci»

Леди Гага в фильме "Дом Gucci" 

Леди Гага в фильме "Дом Gucci" 

Джаред Лето в фильме "Дом Gucci" 

Джаред Лето в фильме «Дом Gucci»

Джаред Лето в фильме "Дом Gucci" 

29 октября, 2021 | Category: Видео, Шоу-бизнес
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