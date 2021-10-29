Возвращение Адель вызвало ажиотаж — на стадионах не хватает мест

Spread the love

















Возвращение Адель вызвало ажиотаж — на стадионах не хватает мест, а сама певица разрывается между десятью концертами.

За две недели 122 миллиона просмотров первого за пять лет клипа, сотни тысяч восторженных комментариев фанатов, эффектные анонсы нового альбома «30». Это еще цветочки на фоне старта продаж билетов на концерты Адель в Лондоне 1 и 2 июля 2022 года.

«1,3 млн человек пытались купить билеты на шоу Адель 2022 года в “Гайд-парке”. Вместимость площадки — 65 тысяч человек», — шокирует цифрами издание PopCrave.

Даже без калькулятора можно подсчитать: чтобы все желающие могли попасть на концерт, Адель понадобилось бы 20 стадионов. Никого не удивит, если теперь певица решит провести больше двух концертов в Лондоне, на что уже начали надеяться ее фанаты в Twitter:

«И это только в одном городе. Страшно подумать, что будет в мировом турне», «Адель пора строить отдельный стадион», «Пусть дает 20 концертов в Лондоне подряд для всех желающих!»