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В России сирот отправят продолжать строить БАМ. Детей-сирот хотят трудоустроить и поселить в поселках Байкало-Амурской магистрали. Такой проект запущен в Амурской области. «Лицам из числа детей-сирот, желающим переехать и трудиться в Тындинском районе, предлагаются вакансии в филиале открытого акционерного общества „Российские железные дороги“, а также в других отраслях народного хозяйства на территории района, где есть стабильная работа с достойной оплатой труда, с возможностью карьерного роста», — поясняется в сообщении правительства Амурской области.















