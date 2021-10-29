 
«  
  »

В России сирот отправят продолжать строить БАМ

Spread the love

В России сирот отправят продолжать строить БАМ. Детей-сирот хотят трудоустроить и поселить в поселках Байкало-Амурской магистрали. Такой проект запущен в Амурской области.

«Лицам из числа детей-сирот, желающим переехать и трудиться в Тындинском районе, предлагаются вакансии в филиале открытого акционерного общества „Российские железные дороги“, а также в других отраслях народного хозяйства на территории района, где есть стабильная работа с достойной оплатой труда, с возможностью карьерного роста», — поясняется в сообщении правительства Амурской области.

29 октября, 2021 | Category: Новости
????????...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  