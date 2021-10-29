Топ лучших клиник Германии

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Какую клинику можно назвать лучшей? Вероятно, ту, в которой выше процент точных диагнозов, больше излеченных пациентов, реже встречаются осложнения. В таких клиниках используется новое оборудование, проводятся новые типы операций – обычно более безопасные и менее травматичные. Специалисты Booking Health подготовили для вас список из 5 лучших клиник Германии, в которых успешно лечат даже самые тяжелые заболевания.

Университетская клиника Шарите, Берлин

Известнейшая немецкая клиника, в которой лечатся политики, бизнесмены, спортсмены и звезды шоу-бизнеса из всей Европы. Это многопрофильная больница, врачи которой достигли выдающихся успехов в лечении практически любых патологий, начиная от депрессии и заканчивая злокачественными опухолями.

Здесь мощная научная база, разрабатываются и быстро внедряются в практику инновационные методики и технологии. В клинике Шарите проходили обучение или работали более половины всех немецких Нобелевских лауреатов в области медицины и физиологии. Она является немецкой клиникой номер один по версии журнала Focus.

Университетская клиника Мюнхенского университета им. Людвига-Максимилиана

Клиника с двухсотлетней историей, которая не сдает лидирующих позиций и является одной из лучших не только в Германии, но и во всём мире. Ежегодно здесь проходят диагностику заболеваний и лечение свыше полумиллиона пациентов. В состав входят 27 специализированных клиник, 13 институтов и 7 отделений, 52 междисциплинарных центра. Здесь расположен:

Крупнейший в Баварии центр трансплантации

Лучший в Мюнхене онкологический центр

Немецкий центр головокружения и равновесия

В клинике работают лучшие врачи Германии. Мюнхенский университет им. Людвига-Максимилиана признан одним из наилучших университетов в Германии по версии английского журнала «Таймс», в том числе в области медицинского образования.

Университетская клиника Фрайбург

Клиника основана на базе медицинского факультета Фрайбургского университета им. Альберта и Людвига, который в 2017 году отметил 560-летие. Она подарила Германии четверых лауреатов Нобелевской премии.

Сегодня это одна из крупнейших в Европе больниц. В ней работают 14 тысяч человек, включая 1,7 тысяч врачей. В медицинском центре проходит лечение более 900 тысяч пациентов каждый год, в том числе почти 100 тысяч – в стационаре.

В состав клиники входит Университетский центр Фрайбург-Бад-Кроцинген, один из лучших в Германии. В нем лечат болезни сердца и сосудов: врожденные пороки у детей, ишемическую болезнь сердца, клапанные пороки, аритмии у взрослых. В центре проводятся малоинвазивные эндоваскулярные процедуры и робот-ассистированные операции. В состав входят два отделения кардиологии и ангиологии, клиника сердечно-сосудистой хирургии, клиника врожденных пороков сердца и детской кардиологии.

Клиника Гелиос Берлин Бух

Входит в число лучших по версии журнала Фокус уже четыре года подряд. В ней представлены практически все области медицины. В состав входят 70 отделений. В 2019 году 9 врачей этой клиники вошли в число лучших в Германии – все они работают в разных отделениях.

История клиники насчитывает более 100 лет. Она началась с онкологического центра. Хотя сегодня это больница широкого профиля, основные достижения по-прежнему связаны с онкологией. Процент излеченных от рака пациентов здесь гораздо выше, чем в среднем по стране. Отделения нейрохирургии и онкогематологии считаются одними из лучших в Европе. Каждый год в клинике Гелиос Берлин Бух проводится свыше 200 трансплантаций стволовых клеток.

Университетская клиника Рехтс дер Изар Мюнхен

Клиника является одной из лучших в области хирургии. Здесь проводится более 41 тысячи операций в год. В состав медицинского учреждения входят 30 клиник и отделений, 20 междисциплинарных центров, в том числе 7 сертифицированных онкологических центров. В клинике работает почти тысяча врачей. и ежегодно лечится более 330 тысяч пациентов.

В ХХI веке клиника быстро развивается. В 2000 году возведен новый корпус для Общества радиационных исследований и Института вирусологии. В 2005 появилось новое здание микробиологии. В 2007 году открыт Neuro-Head-Center, в состав которого входят клиники неврологии, нейрохирургии, нейрорадиологии и челюстно-лицевой хирургии. В 2010 году ввели в эксплуатацию Северный операционный центр и здание психосоматической клиники. С 2012 года работает междисциплинарный центр клеточной терапии. В 2013 году открыто новое здание спортивной ортопедии, в 2014 году – отделение неотложной помощи, в 2015 году – центры слуха и катетеризации сердца. В 2016 году добавлены новые помещения радиоонкологии и лучевой терапии за счет пристройки двух этажей. В 2017 году работает новый онкологический центр TranslaTUM.

В 2018 году открыта новая клиника хирургии. В ней работают 8 современных операционных, в том числе для проведения гибридных операций. Для нейрохирургических операций используют интраоперационный контроль с помощью МРТ и КТ. В клинике оборудовано рентгенохирургическое отделение, и используется робот-хирург, особенно часто – при урологических операциях.

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