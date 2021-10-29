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Странная криптовалюта для «Игры в кальмара» взлетела в цене. По-сути это криптовалюта для ставок в игре по мотивам фильма
Конкурс по мотивам сериала «Игра в кальмара» (Squid) столкнулся с небывалым ажиотажем потенциальных участников, и специально выпущенная для него виртуальная валюта подорожала вчетверо за последние сутки, а с момента запуска ее цена взлетела почти в 290 раз.
К 10:54 пятницы стоимость криптовалюты Squid выросла за сутки на 289,98% до $3,45. Ее капитализация, таким образом, достигла $271 млн, сообщает портал CoinMarketCap, который отслеживает торги криптовалютами на крупнейших биржах.
Squid была запущена для онлайн-соревнований по мотивам нашумевшего сериала, в которых участники будут проходить соответствующие испытания.
Напомним, что «Игра в кальмара» — южнокорейский сериал, занявший первое место в международном рейтинге популярности Netflix. По сюжету группа людей участвует в тайной игре на выживание, победитель которой получит огромный денежный приз. При этом проигравшие участники погибают.
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