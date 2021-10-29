Странная криптовалюта для «Игры в кальмара» взлетела в цене. По-сути это криптовалюта для ставок в игре по мотивам фильма

Конкурс по мотивам сериала «Игра в кальмара» (Squid) столкнулся с небывалым ажиотажем потенциальных участников, и специально выпущенная для него виртуальная валюта подорожала вчетверо за последние сутки, а с момента запуска ее цена взлетела почти в 290 раз.