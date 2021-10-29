США выделят еще $144 млн в качестве гуманитарной помощи Афганистану

Соединенные Штаты объявили о выделении новой гуманитарной помощи Афганистану на сумму около 144 миллионов долларов на фоне угрозы голода в стране в зимний период.

Представитель Совета по национальной безопасности Эмили Хорн заявила, что помощь будет направляться по линии независимых организаций, которые напрямую поддерживают более 18,4 миллиона уязвимых афганцев, в том числе афганских беженцев в соседних странах.

«Наши партнеры обеспечивают жизненно важную защиту, жилье, средства к существованию, здравоохранение, помощь в подготовке к зиме, экстренную продовольственную помощь, водоснабжение и санитарно-гигиенические услуги в ответ на растущие гуманитарные потребности, усугубляемые нехваткой медицинских услуг, засухой, недоеданием и надвигающимися зимними холодами», – сказала Хорн.

Она отметила, что с учетом дополнительного финансирования общий объем гуманитарной помощи США жителям Афганистана и афганским беженцам в регионе в 2021 году составит почти 474 миллионов долларов, что является рекордным показателем среди всех стран мира.