США, Великобритания и еще 16 стран потребовали от России прекратить преследование независимых СМИ

Страны-участницы международной коалиции за свободу СМИ раскритиковали российский закон об «иностранных агентах» и потребовали от властей России прекратить «усиливающееся преследование независимой журналистики в стране». Заявление «О свободе прессы в России», которое подписали 18 стран, опубликовано на сайте Госдепартамента США.
В качестве примеров преследования СМИ в документе приводятся задержания журналистов на акциях в поддержку Алексея Навального, обыски и аресты редакторов студенческого издания Doxa, признание «нежелательной организацией» издания «Проект», высылка из страны журналистки «Би-би-си» Сары Рейнсфорд, включение в список «СМИ-иноагентов» таких изданий, как Bellingcat, «Медуза», «Важные истории», VTimes, The Insider, «Медиазона», «ОВД-Инфо», «Дождь».
Мы осуждаем преследование независимых СМИ и журналистов со стороны российского правительства. Мы требуем соблюдения Российской Федерацией своих международных обязательств в области прав человека, а также просим уважать и обеспечивать свободу прессы и безопасность журналистов. Мы призываем российское правительство прекратить подавление независимых голосов, остановить политически мотивированные судебные процессы против журналистов и освободить всех несправедливо задержанных.
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