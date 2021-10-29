США, Великобритания и еще 16 стран потребовали от России прекратить преследование независимых СМИ

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Страны-участницы международной раскритиковали российский закон об «иностранных агентах» и потребовали от властей России прекратить «усиливающееся преследование независимой журналистики в стране». Заявление «О свободе прессы в России», которое подписали , опубликовано на сайте Госдепартамента США.

В качестве примеров преследования СМИ в документе приводятся задержания журналистов на акциях в поддержку Алексея Навального, обыски и аресты редакторов студенческого издания Doxa, признание «нежелательной организацией» издания «Проект», высылка из страны журналистки «Би-би-си» Сары Рейнсфорд, включение в список «СМИ-иноагентов» таких изданий, как , «Медуза», , , , , , .

Мы осуждаем преследование независимых СМИ и журналистов со стороны российского правительства. Мы требуем соблюдения Российской Федерацией своих международных обязательств в области прав человека, а также просим уважать и обеспечивать свободу прессы и безопасность журналистов. Мы призываем российское правительство прекратить подавление независимых голосов, остановить политически мотивированные судебные процессы против журналистов и освободить всех несправедливо задержанных.